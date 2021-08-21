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شكرا لقرائتكم أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية في الخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، واقتراح معالجتها؛ رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.
أمر سامٍ بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية في الخرج
بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك
متابعات الخليج 365 - واس
صدر أمر سام كريم بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج، وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك.
وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، واقتراح معالجتها؛ رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.
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