الحياة الفطرية تعلق على مقطع ذبح الكنغر وطبخه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بيانًا حول المقطع المتداول لذبح أحد الكائنات الفطرية “كنغر”، وطبخه كوجبة.

وقال المركز، في بيان عبر “تويتر”: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية “كنغر”، وطبخه كوجبة، فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوضح أن ما تم خلال هذا المقطع يعتبر مخالفًا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وقد قام المركز بضبط هذا المقطع في حينه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله.

ودعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها؛ لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

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