جامعة الملك فيصل للطلاب: استكملوا الجرعات لتفادي تأجيل الدراسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

حثت جامعة الملك فيصل طلابها على استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لتفادي تأجيل الدراسة لغير المحصنين.

تنبيه جامعة الملك فيصل

وقالت الجامعة في بيان لها : بناء على توجيهات وزارتي التعليم والصحة، فإن التحصين بالجرعتين شرط لدخول الجامعة، لذا نهيب بكم وبشكل عاجل لاستكمال جرعات التحصين قبل بدء الدراسة، تجنبا لما قد يتسبب في تأجيل دراسة الطلبة غير المحصنين.

تحصين الطلبة والطالبات

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أعلن قبل يومين عن تزايد الإقبال على أخذ جرعتي اللقاح من الطلاب والطالبات، حيث بلغت ما يقارب (37%) لطلبة التعليم العام و(59%) لطلبة التعليم الجامعي، كما أن نسبة من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت (93%) لطلبة التعليم العام و(85%) لطلبة التعليم الجامعي، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة مع بداية العام الدراسي؛ لأن من أخذ الجرعة الأولى سوف يأخذ الجرعة الثانية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشددت الجامعة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وفق التالي:



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