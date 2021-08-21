، العراق.. مداهمة وكر للإرهابيين تطيح بـ9 مطلوبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - العثور على 76 صاروخًا و4 عبوات ناسفة

قبضت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك العراقية، اليوم (السبت)، على 7 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، واثنين وفق أحكام قانون الإرهاب.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني على "تويتر"، أن قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء الـ56 في "الحشد العشائري"، ومفرزة من مديرية استخبارات وأمن كركوك، داهمت وكرًا للإرهابيين في أطراف وادي أبو شحمة بناحية الرشاد.

وأضافت أن القوات عثرت على 76 صاروخًا نمساويًّا و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وجرى تدمير الوكر من قِبَل القوة المنفذة للواجب.