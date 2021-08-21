محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 05:50 PM بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية "التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان "التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية. الكلمات المفتاحية

، "التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365

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