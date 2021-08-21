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قرر مستشفى الأطفال بالطائف، استحداث وحدة الغسيل الكلوي، لخدمة طفلين في المرحلة الأولى يحتاجان إلى هذا النوع من الغسيل.
وقالت رئيسة قسم "الكلى"، استشارية كلى الأطفال، الدكتورة عبير المالكي، إن الوحدة تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني"، لهذه الفئة، بعد أن تم تجهيز الوحدة بتوفير المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بها وتدريب طاقم التمريض، وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.
وأضافت، أن الغسيل يستخدم في حالة القصور الكلوي المزمن، كما يساعد المواليد في حالات الأمراض"الاستقلابية" الحادة، وتوفير خدمة الغسيل الدموي الحاد والمستمر الخاص بحالات العناية المركزة.
وتابعت "المالكي": "تم تطوير الخدمة من خلال التعاون بين أقسام الجراحة لتركيب الأنابيب الخاصة بالغسيل والعناية بها، كما سيتم تدريب الأمهات على كيفية استخدام الجهاز في المنزل، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالجهاز لخدمة المستفيدين"، منوهة إلى أن الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى 16 سريرًا.
من جانبه، أكد مدير المستشفى، الدكتور أحمد الغامدي، أهمية هذه الخدمة التي دخلت إلى منظومة العمل.
ولفت إلى أن المستشفى يعكف حاليًا على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتطوير بيئة العمل بها والدعم المستمر وتذليل العقبات في جميع الأقسام.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 05:40 PM
تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني" لهذه الفئة"أطفال الطائف" يستحدث وحدة "كلى" لعلاج "الصغار"
قرر مستشفى الأطفال بالطائف، استحداث وحدة الغسيل الكلوي، لخدمة طفلين في المرحلة الأولى يحتاجان إلى هذا النوع من الغسيل.
وقالت رئيسة قسم "الكلى"، استشارية كلى الأطفال، الدكتورة عبير المالكي، إن الوحدة تقوم بعمل "الغسيل البيرتوني"، لهذه الفئة، بعد أن تم تجهيز الوحدة بتوفير المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بها وتدريب طاقم التمريض، وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.
وأضافت، أن الغسيل يستخدم في حالة القصور الكلوي المزمن، كما يساعد المواليد في حالات الأمراض"الاستقلابية" الحادة، وتوفير خدمة الغسيل الدموي الحاد والمستمر الخاص بحالات العناية المركزة.
وتابعت "المالكي": "تم تطوير الخدمة من خلال التعاون بين أقسام الجراحة لتركيب الأنابيب الخاصة بالغسيل والعناية بها، كما سيتم تدريب الأمهات على كيفية استخدام الجهاز في المنزل، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالجهاز لخدمة المستفيدين"، منوهة إلى أن الطاقة الاستيعابية قد تصل إلى 16 سريرًا.
من جانبه، أكد مدير المستشفى، الدكتور أحمد الغامدي، أهمية هذه الخدمة التي دخلت إلى منظومة العمل.
ولفت إلى أن المستشفى يعكف حاليًا على تطوير جميع الخدمات المقدمة للمراجعين وتطوير بيئة العمل بها والدعم المستمر وتذليل العقبات في جميع الأقسام.
، "أطفال الطائف" يستحدث وحدة "كلى" لعلاج "الصغار" ،
المصدر : الخليج 365
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