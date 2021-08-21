محمد بن مسعود - الدمام - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 05:40 PM بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالصور.. تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة بالصور.. تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس 2021، ضخ 315.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 315.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 31 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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