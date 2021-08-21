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حظر قاضٍ بالمحكمة العليا الأميركية مؤقتاً، اليوم (السبت) حكماً صدر عن محكمة أدنى، من شأنه أن يطلب من الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن إعادة سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي طبّقها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
ويواكب الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ صامويل أليتو، نظر المحكمة العليا في كيفية التعامل مع طلب إدارة "بايدن"، الهادف إلى فرض حظر طويل الأجل على الحكم، الذي يتطلب من
الحكومة إحياء برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".
"العليا الأمريكية" تحظر مؤقتاً إعادة سياسة "ترامب" للهجرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-21
حظر قاضٍ بالمحكمة العليا الأميركية مؤقتاً، اليوم (السبت) حكماً صدر عن محكمة أدنى، من شأنه أن يطلب من الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن إعادة سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي طبّقها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
ويواكب الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ صامويل أليتو، نظر المحكمة العليا في كيفية التعامل مع طلب إدارة "بايدن"، الهادف إلى فرض حظر طويل الأجل على الحكم، الذي يتطلب من
الحكومة إحياء برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:45 PM
الحكم يواكب طلب إدارة "بايدن" بفرض تجميد طويل الأمد عليها
حظر قاضٍ بالمحكمة العليا الأميركية مؤقتاً، اليوم (السبت) حكماً صدر عن محكمة أدنى، من شأنه أن يطلب من الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن إعادة سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي طبّقها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
ويواكب الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ صامويل أليتو، نظر المحكمة العليا في كيفية التعامل مع طلب إدارة "بايدن"، الهادف إلى فرض حظر طويل الأجل على الحكم، الذي يتطلب من
الحكومة إحياء برنامج بروتوكولات حماية المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".
، "العليا الأمريكية" تحظر مؤقتاً إعادة سياسة "ترامب" للهجرة ،
المصدر : الخليج 365
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