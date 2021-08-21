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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمد البنا، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكماً رابعا، و سيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيماً للحكام.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 05:09 PMطاقم تحكيم مصري يضبط نهائي بطولة الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمد البنا، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكماً رابعا، و سيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيماً للحكام.
، طاقم تحكيم مصري يضبط نهائي بطولة الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء ،
المصدر : الخليج 365
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