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طاقم تحكيم مصري يضبط نهائي بطولة الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمد البنا، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكماً رابعا، و سيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيماً للحكام.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 05:09 PM

طاقم تحكيم مصري يضبط نهائي بطولة الأندية العربية بين الاتحاد والرجاء
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمد البنا، لإدارة نهائي كأس بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا، ويعاونه مواطنه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكماً رابعا، و سيكون الحكم الدولي السابق السوري جمال الشريف مقيماً للحكام.

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المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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