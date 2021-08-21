شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تضبط 1093 مخالفة لأحكام قرار منع العمل تحت أشعة الشمس "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

ضبطت فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 1093 مخالفة لأحكام قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وذلك خلال جولات رقابية ميدانية قامت بها الفرق التفتيشية والتي استمرت نحو شهرين، حيث قال مراسل "أخبار السعودية" طارق الغامدي:"هناك عمالة تقف تحت أشعة الشمس مخالفة للأنظمة وآليات تقوم بعمليات الحفر طوال اليوم".

وأشار طارق الغامدي:"هذه المخالفات يعاقب عليها صاحب العمل وفق الإجراءات النظامية والقانونية في المملكة"، موضحا:"الجولات التفتيشية ستستمر حتى منتصف الشهر القادم".