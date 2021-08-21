شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خواجي يوجه رسالة للمواطنين:"لا تضعوا مشاهير التواصل قدوة لكم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وائل خواجي على مخالفة المرور لمشاهير "سناب شات" لاستخدام الجوال والتصوير أثناء القيادة، قائلا:"لا تضعوا مشاهير التواصل قدوة لكم".

وأضاف وائل خواجي خلال حواره بقناة الإخبارية:"القدوة للتي يضعها الإنسان تعتبر نهج له ولأولاده"، موضحا:"قبل أن نضع قدوة يجب أن نعرف هدفها ورسالتها".

وتابع:"نصف أخطاء المتابعين هو وضعهم المشاهير قدوة"، لافتا:"تدخل بعض مواقع التواصل تتدمر بسبب وجود سوالف وأخطاء ليست من طابعنا".