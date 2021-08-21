أستاذ وبائيات: ستصل ‎المملكة إلى المناعة المجتمعية في أقل من 50 يوما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد الدكتور عبدالله المليباري، إن المملكة ستصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في أقل من ٥٠ يومًا من الآن.

وأوضح أستاذ الوبائيات أنه اذا استمرت وتيرة التطعيم بنفس المعدل سنصل بنهاية شهر صفر وربما قبل ذلك، إلى المناعة المجتمعية (70%) ضد كورونا.

يجدر الإشارة إلى أن عدد اللقاحات المعطاة بالمملكة بلغت حتى اليوم السبت 33.5 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.