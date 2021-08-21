شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الغامدي يوضح طريقة الإستفادة من منصة تراضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المهندس يوسف الغامدي مدير منصة تراضي بوزارة العدل بمركز المصالحة أن وزارة العدل تسعى بشكل مستمر بالارتقاء بالخدمات العدلية ، مبينا أنه تم إطلاق منصة تراضي التي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وأضاف الغامدي أن المنصة تخدم جميع الفئات من جميع الجنسيات المستفيدة من وزارة العدل والذين يرغبون في الصلح لتسوية النزاعات، مشيرا الى أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تُعدّ سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ

وأكدت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب ، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ماتم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.