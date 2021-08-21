شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعليم جازان: المدارس ستُجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى حال ظهور إصابات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن المدارس ستُجهز بغرف عزل لتفادي انتشار العدوى في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا

وقال الدكتور إبراهيم أبوهادي، أنه في كل مدرسة سيكون هناك غرفة عزل وسيتم التحفظ على الحالات بها والتعامل معها وفق إجراءات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن ترتيب الطلاب في المدارس والفصول سيكون وفق مستويات متعددة.

وأوضح أنها ستكون وفق 4 مستويات: مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عالي، مستوى عالي جدًا؛ حيث أن المستوى المنخفض سيكون نسبة الحضور فيه 100% في المدارس ذوات العدد الأقل طلابًا، بينما المتوسط سيكون بنسبة 50% حضوري و50% عن بعد وبينها تناغم أسبوعياً.

وأشار إلى أن الكثافة العالية ستكون 33% حضوري و67% عن بعد، فيما بالنسبة للكثافة العالية جدًا ستكون 50% حضوري و50% عن بعد ولكن ستكون بالمسائي، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".