شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم تبوك يكرم الزميل " العمراني " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تلقى الزميل عطاالله العمراني المحرر بصحيفة صدى بمنطقة تبوك شهادة شكر وتقدير من مدير عام التعليم بمنطقة تبوك الأستاذ إبراهيم بن حسن العُمري ، نظير الدور الاعلامي التي تقوم به الصحيفة في ابراز مناشط تعليم تبوك والميدان التربوي .

واعرب العمراني عن شكره وتقديره لمدير التعليم على هذا التكريم ، كما قدم شكره لمدير ادارة الإعلام والاتصال الاستاذ علي القرني ،ومثمناً الجهود التي يبذلها الإعلام التربوي والتعاون المثمر مع صحيفة " صدى " لإنجاح رسالتها الاعلامية .