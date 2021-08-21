شكرا لمتابعة خبر عن " مدير تعليم المخواة " نعود بشغفٍ نحو بيئة آمنة وجاذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله محسن الغامدي (صدى):

رحب مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق بعودة المعلمين والمعلمات ، مؤكداً على الدور الاستثنائي الذي يلعبه المعلم والمعلمة في بناء الأمم .

وجاء في نص الرسالة الموجهة لهم بمناسبة العودة :

الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات :

تشرق شمس يوم الأحد ممتزجة بعودتكم فتلامس أشعتها الذهبية تطلعاتكم وتتقد من دفئها هممكم ، بعودتكم تعود الحياة لمنارات العلم والمعرفة فيعلو صوت بأهازيج الفرح في جنباتها ويتحدث المكان مبتهجًا بمعلم عاد ليبذل ويعطي ومعلمة عادت لتربي وتصقل المهارات .

الفضلاء والفضليات نلتم شرف المهنة وسمو الرسالة وكنتم معول النجاح في وقت الأزمة تعاملتم مع المتغيرات وجاوزتم بهممكم كل التحديات فشهد العالم نجاح دولتنا - حفظها الله - في التعليم عن بُعد .

وأشار إلى أن الجائحة ما زالت حاضرة وأثارها باقية ومعها ستكون العودة مختلفة باختلاف المعطيات والظروف .

وأضاف : هذا يتطلب من الجميع تنفيذ توجيهات الجهات المعنية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ؛ حتى يكون حضورنا نافعًا وعطاؤنا مؤثرًا ، فالأبناء والبنات مشتاقون لمدارسهم تواقون للنهل من معين معلميهم ومعلماتهم يرون فيهم روح الاطمئنان ونموذج الإنسان وهم ضيوفنا بعد أسبوع من الآن ، فالواجب علينا أن نعد العدة فنحسن استقبالهم ونهيئ نفسياتهم فلا زجر ولا توتر ولا رهبة ولا قلق ، نستقبلهم بالبسمة الصادقة ونصافحهم بالإيدي الحانية ونحاورهم بلغة العقل ونحفزهم بحب الوطن فهم له عماد وأمل ، بهم تُدار التحولات وتتحقق المستهدفات متى ما عملنا على تمهيرهم وتطوير قدراتهم وصقل معارفهم وحماية فكرهم ، لاسيما وأن هذا العام يحمل متغيرات نوعية في الخطة الدراسية ومكوناتها .

وختم بالقول :

نكرر الترحيب بكم وكلنا ثقة في جداراتكم وصدق إقبالكم على مهنتكم بشغف المحب .