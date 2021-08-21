ضبط 50 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بحائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة حائل، السبت، ضبط 50 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت الـ50 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية.

كما أكد متحدث شرطة حائل، تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.