الصحة: استمرار انخفاض الحالات النشطة والحرجة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1162 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 1205 حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا كبيرا حيث تم تسجيل 5242 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 5554 حالة وذلك بانخفاض قدره 312 حالة مقارنة بأمس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و710 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية تجاوز الـ 33.5 مليون جرعة، حتى اليوم السبت، وذلك منذ بدء حملة التطعيم بالمملكة.

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