«أستاذ وبائيات»: أقل من 50 يومًا تفصل المملكة عن الوصول للمناعة المجتمعية ضد كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد د. عبدالله المليباري، إن المملكة ستصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في أقل من ٥٠ يومًا من الآن.

وأضاف أستاذ الوبائيات لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، أنه اذا استمرت وتيرة التطعيم بنفس المعدل سنصل بنهاية شهر صفر وربما قبل ذلك، الى المناعة المجتمعية (70%) ضد كورونا.

يذكر أن عدد اللقاحات المعطاة بالمملكة بلغت حتى اليوم السبت 33.5 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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