اخبار السعوديه

«أستاذ وبائيات»: أقل من 50 يومًا تفصل المملكة عن الوصول للمناعة المجتمعية ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد د. عبدالله المليباري، إن المملكة ستصل إلى المناعة المجتمعية ضد في أقل من ٥٠ يومًا من الآن.

وأضاف أستاذ الوبائيات لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، أنه اذا استمرت وتيرة التطعيم بنفس المعدل سنصل بنهاية شهر صفر وربما قبل ذلك، الى المناعة المجتمعية (70%) ضد كورونا.  

يذكر أن عدد اللقاحات المعطاة بالمملكة بلغت حتى اليوم السبت 33.5 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

 

 

اقرأ أيضا:

الصحة: إعطاء 33.5 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا