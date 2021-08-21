7 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض ومكة في المقدمة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 126 إصابة جديدة، من إجمالي 409 حالات وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 66 حالة، والشرقية 40 حالة، وجازان 39 حالة، والقصيم وعسير 29 حالة لكل منها، والمدينة المنورة 20 حالة، ونجران 16 حالة، وحائل 13 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، وتبوك 9 حالات، والباحة 7 حالات، والجوف 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و710 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ 33.5 مليون جرعة -وفقًا لقناة الإخبارية- منذ بدء حملة التطعيم حتى الآن، وذلك عبر 587 مركزًا بجميع المناطق..

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