اليوم الوطني السعودي 2021 .. 4 وثائق تثبت تاريخ توحيد المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ينتظر الملايين في المملكة العربية السعودية، اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021 ، حيث يعد من أهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة، خاصة أنه يوم توحيدها وحملها اسمها الحالي.

وبدأت الجهات الرسمية في الإعداد للاحتفال باليوم الوطني السعودي 91، حيث أطلقت الهيئة العامة للترفيه هوية اليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار «هي لنا دار»، كما دعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91.

وأشارت الهيئة العامة للترفيه الهيئة إلى دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني السعودي لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

متى اليوم الوطني السعودي 2021؟

وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي الـ91 في 23 سبتمبر 2021 المقبل، حيث استلهمت هوية اليوم الوطني السعودي 91 من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة، التي راهنت عليه المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

متى اليوم الوطني بالهجري؟

ويتزامن اليوم الوطني السعودي 2021 يوم 16 من شهر صفر للعام الهجري 1443، إذ صممت العناصر الأساسية لهوية اليوم الوطني السعودي 91 من هذه المشاريع، التي تعدّ مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

أما الشعار اللفظي لليوم الوطني السعودي فاستلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون «لنا دار»، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى هذا الرابط .

تاريخ اليوم الوطني السعودي 2021

وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشر العام الماضي عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

وأظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد.

فيما أظهرت الوثيقة الثانية، التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - نائب جلالة الملك آنذاك، والصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.

كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.

فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - والصادر في عام 1425هـ يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام 1426هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي، والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الإخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.

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