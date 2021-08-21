الصحة: 409 إصابات بكورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 541610 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 710 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 527899 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8469 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز –حتى اليوم السبت- أكثر من 33.5 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

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