«تعليم جازان» يحدد نسب الدراسة حضوريًا وعن بُعد وفقًا للكثافة

الرياض - محمد عبدالله - كشف تعليم جازان عن أن نسبة حضور الطلاب في مدارس التعليم العام ستكون ٥٠٪؜ في حال كانت كثافة المدرسة عالية.

وقال مسئول بتعليم جازان لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، إن ترتيب الطلبة في الفصول يكون وفق اربع مستويات هي: مستوى منخفض ومستوى متوسط ومستوى عال ومستوى عال جدًّا.

وأشار إلى أن المستوى المنخفض ستكون نسبة حضور الطلبة به 100%، وذلك في المدارس ذات العدد الأقل، أم المستوى المتوسط فسيكون 50% حضوري و50% عن بعد، لكن بالتناوب أسبوعيًّا بين الطلبة.

أما في المدارس ذات الكثافة العالية فسيكون الحضور بنسبة 33%، والدراسة عن بعد بنسبة 67%، بالنسبة للمستوى العالي جدًّا سيكون 50% حضوري و50% عن بعد، لكن ستكون الدراسة مسائي.

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