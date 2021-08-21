«تعليم جازان» يحدد نسب الدراسة حضوريًا وعن بُعد وفقًا للكثافة

الرياض - محمد عبدالله - كشف تعليم جازان عن أن نسبة حضور الطلاب في مدارس التعليم العام ستكون ٥٠٪ في حال كانت كثافة المدرسة عالية.
وقال مسئول بتعليم جازان لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، إن ترتيب الطلبة في الفصول يكون وفق اربع مستويات هي: مستوى منخفض ومستوى متوسط ومستوى عال ومستوى عال جدًّا.
وأشار إلى أن المستوى المنخفض ستكون نسبة حضور الطلبة به 100%، وذلك في المدارس ذات العدد الأقل، أم المستوى المتوسط فسيكون 50% حضوري و50% عن بعد، لكن بالتناوب أسبوعيًّا بين الطلبة.
أما في المدارس ذات الكثافة العالية فسيكون الحضور بنسبة 33%، والدراسة عن بعد بنسبة 67%، بالنسبة للمستوى العالي جدًّا سيكون 50% حضوري و50% عن بعد، لكن ستكون الدراسة مسائي.
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