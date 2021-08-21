«الأمن البيئي» يضبط مواطنًا ومقيمًا يديران مستودعًا للحطب المحلي بجدة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مواطن ومقيم من الجنسية المصرية يديران مستودعاً لتخزين وبيع الحطب المحلي في محافظة جدة يحتوي على 35 مترًا مكعبًا من الحطب و3 عربات نقل.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفَين من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة.

وأشار إلى أن عقوبة بيع أو نقل أو تخزين الحطب أو الفحم المحليان غرامة مالية تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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