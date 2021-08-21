الفلكي الخضيري يتوقع أمطارًا مع دخول نجم سهيل

الرياض - محمد عبدالله - قال الفلكي عبدالله الخضيري: إن موعد دخول نجم سهيل بعد غدٍ الإثنين (23 أغسطس الجاري)، متوقعًا هطول أمطار غزيرة الفترة القادمة.

وأضاف الخضيري لقناة الإخبارية أن السحب إذا ضربت إفريقيا فإنه مؤشر على هطول أمطار على المملكة. مضيفًا أن نجم سهيل يشرق بين الجنوب والشرق عند درجة 157 تقريبًا.

وأشار إلى أن الناس قد يشاهدون نجما آخر يسمى المحلف، لكنه يشرق بين الغرب والجنوب، موضحًا أن برج السنبلة يدخل مع نجم سهيل.

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