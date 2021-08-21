الصحة تعرض حالة أبو خالد «محصن بجرعته الثانية»

الرياض - محمد عبدالله - عرضت وزارة الصحة، حالة أبو خالد البالغ من العمر نحو 70 عامًا، والذى تم تطعيمه بالجرعة الثانية ضمن مبادرة «محصن مطمئن» التي تستهدف إلى تحصين كبار السن في المنازل.

وذكرت الوزارة -عبر تويتر- أن «أبو خالد، محصن مطمئن، بجرعته الثانية.. يمكن الآن للفئة العمرية (70) سنة فأكثر الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل».

كانت وزارة الصحة قد أطلقت في وقت سابق خدمة تطعيم كبار السن بالمنزل، حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، والحد من عبء عناء التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح للحصول على التطعيم.

وتعمل طواقم طبية مختصة على تقديم خدمة التطعيم بالمنزل لفئة 70 عامًا فأكثر، وبما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي توصي بها الوزارة.

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