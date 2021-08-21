سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 45 درجة مئوية فيما كانت أقل درجة مسجلة في السودة بواقع 24. وعلى مستوى الرطوبة سجلت السودة أيضا أعلى نسب الرطوبة بواقع 95، فيما كانت أقل المدن رطوبة الرياض وبريدة وحائل بـ 20. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات بالأمطار في 3 مناطق والمدينة الأشد حرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.