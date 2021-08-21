صدور أمر سام بالموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية

صدر أمر سام كريم بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج، وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك. وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سام كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، واقتراح معالجتها؛ رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.
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