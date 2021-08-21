شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 96%.. تسارع وتيرة أخذ اللقاح بين الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - اللقاح الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة كورونا - إقبال الطلاب على أخذ اللقاح يسهم بعودة آمنة للدراسة حضوريا - نسبة التطعيم مؤشرًا إيجابيًا للعودة الحضورية الكاملة لجميع المراحل قريباً بلغت نسبة طلاب وطالبات التعليم العام الذين تلقوا لقاح كورونا 96%، وسيتم استكمال النسبة الباقية خلال الأيام القليلة المقبلة، لضمان العودة الآمنة للدراسة. وتعكس الأرقام إقبال كبير من الطلاب والطالبات على أخذ اللقاح، والذي يسهم في العودة للدراسة حضوريًّا في سلامة وأمان. ويعد لقاح كورونا هو الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة، وأخذ نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات للقاح يساعد في العودة الآمنة للحياة إلى طبيعتها بمشيئة الله تعالى. ويعطي ما شهدناه في الأيام الأخيرة من تسارع وتيرة أخذ اللقاح بين الطلاب والطالبات مؤشرًا إيجابيًا تجاه العودة الحضورية الكاملة لجميع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية قريباً.