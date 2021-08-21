ضبط 50 شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية في حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على (50) شخصًا خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

عقوبات مخالفي الإجراءات الاحترازية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (50)شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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