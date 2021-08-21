منطقة واحدة تسجل فوق 100 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1162

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (710) حالات جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (527899) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5242) حالة من بينها (1162) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (541610) حالات، توفي منهم (8469) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (409) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 126، مكة المكرمة 66، المنطقة الشرقية 40، منطقة جازان 39، منطقة القصيم 29.

كما سجلت منطقة عسير 29 حالة ومنطقة المدينة المنورة 20، منطقة نجران 16، منطقة حائل 13، منطقة الحدود الشمالية 10، منطقة تبوك 9، منطقة الباحة 7 أما منطقة الحوف فقد سجلت 5 حالات فقط.



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