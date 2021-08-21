السعودية | رئيس ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الموانئ

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استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والهيئة، ومناقشة العدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.

حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للموانئ.