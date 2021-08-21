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السعودية | رئيس ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الموانئ

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:35 مساءً, 21 أغسطس 2021 م

المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والهيئة، ومناقشة العدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للموانئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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