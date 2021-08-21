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جمعية الخدمات الإسعافية تطلق برنامجًا تدريبيًا للمتطوعين في حفر الباطن

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شكرا لقرائتكم جمعية الخدمات الإسعافية تطلق برنامجًا تدريبيًا للمتطوعين في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

جمعية الخدمات الإسعافية تطلق برنامجًا تدريبيًا للمتطوعين في حفر الباطن

ليكونوا مدربين في الخدمات الطبية الطارئة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقامت جمعية الخدمات الإسعافية أولى مبادرتها في محافظة حفر الباطن التي تعنى بالتحفيز على المشي والتوعية على أهمية شرب المياه وذلك بمنتزه النخيلان، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات.

جمعية الخدمات الإسعافية

برنامج جمعية الخدمات الإسعافية

وستقيم الجمعية للخدمات الطبية الإسعافية خلال الشهر القادم برنامج تدريبي للمتطوعين من أبناء وبنات حفر الباطن ليكونوا مدربين في الخدمات الطبية الطارئة لخدمة مجتمعهم بشكل تطوعي.

جمعية الخدمات الإسعافية

تطوير وتعزيز الإسعاف والطوارئ

يذكر أن الجمعية السعودية للخدمات الطبية الإسعافية تأسست في عام 2012 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقرها الرياض وتهدف لتطوير وتعزيز دور تخصص الإسعاف والطوارئ في المجتمع وتحسين جودة الخدمة المُقدمة لضمان سلامة المرضى وتتطلع الجمعية للقيام بدور ريادي في توعية المجتمع بأهمية الرعاية الطبية الطارئة.

 

 

الجمعية السعودية للخدمات الإسعافية تقيم فعاليتها الأولى في حفر الباطن

الجمعية السعودية للخدمات الإسعافية تقيم فعاليتها الأولى في حفر الباطن
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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