الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

جمعية الخدمات الإسعافية تطلق برنامجًا تدريبيًا للمتطوعين في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقامت جمعية الخدمات الإسعافية أولى مبادرتها في محافظة حفر الباطن التي تعنى بالتحفيز على رياضة المشي والتوعية على أهمية شرب المياه وذلك بمنتزه النخيلان، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات.

برنامج جمعية الخدمات الإسعافية

وستقيم الجمعية السعودية للخدمات الطبية الإسعافية خلال الشهر القادم برنامج تدريبي للمتطوعين من أبناء وبنات حفر الباطن ليكونوا مدربين في الخدمات الطبية الطارئة لخدمة مجتمعهم بشكل تطوعي.

تطوير وتعزيز الإسعاف والطوارئ

يذكر أن الجمعية السعودية للخدمات الطبية الإسعافية تأسست في عام 2012 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقرها الرياض وتهدف لتطوير وتعزيز دور تخصص الإسعاف والطوارئ في المجتمع وتحسين جودة الخدمة المُقدمة لضمان سلامة المرضى وتتطلع الجمعية للقيام بدور ريادي في توعية المجتمع بأهمية الرعاية الطبية الطارئة.



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