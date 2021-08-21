جامعة الملك خالد تبث الجداول غدًا وتتيح الحذف والإضافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أن بث الجداول سيكون الأحد 22 أغسطس، كما أعلنت العمادة مواعيد معالجة الجداول والعمليات الإلكترونية المرتبطة بها.

موعد الحذف والإضافة

وقالت الجامعة إنه سيتم إتاحة الحذف والإضافة للطلبة الخريجين، خلال الفترة من 23-24 أغسطس الجاري، فيما سيتاح الحذف والإضافة لجميع الطلبة خلال الفترة من 25-28 أغسطس.

التقديم على الدبلومات التطبيقية

وكانت جامعة الملك خالد عن فتح بوابة القبول الإلكتروني، للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية – برسوم – للعام الجامعي القادم 1443، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة، وحتى اليوم السبت 13 محرم 1443هـ.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أنها ستتم إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية انطلاقًا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط مناسبة.

وشملت الدبلومات المتاحة تخصصات شبكات الحاسب الآلي والبرمجة التطبيقية وبرمجة أنظمة المعلومات وصيانة الحاسب الآلي وأنظمة الإنترنت الذكية، والإدارة المكتبية والتحرير والسكرتارية، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة والمحاسبة والتسويق الإلكتروﻧﻲ والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والصحة العامة.

مواعيد تعديل جداول جامعة الملك خالد

وأعلنت الجامعة إتاحة باقي الإجراءات وفق الجدول التالي:



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