، هددوا فتيات بنشر صورهن.. القبض على 18 مبتزًّا إلكترونيًّا في العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حصيلة يومية تعلنها وزارة الداخلية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 18 شخصًا بتهمة الابتزاز الإلكتروني، بعد تهديدهم لمجموعة من النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن؛ وذلك في محافظات مختلفة.

وحسب موقع " الحرة"، قال المتحدث الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، عبر حسابه في "تويتر"، إنه بناء على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، سارعت مفارز جهاز الأمن الوطني إلى نصب كمائن محكمة وفق مذكرات قضائية أسهمت في إيقاع 6 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في محافظة كربلاء.

كما تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على 12 مبتزًّا إلكترونيًّا يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن، في محافظات: (كركوك، الأنبار، المثنى، واسط، النجف والبصرة)، بحسب "رسول".

ووفقًا لتقرير سابق لموقع "الحرة"، تعلن وزارة الداخلية بشكل يومي تقريبًا عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية؛ لكن مع ذلك لا تزال عمليات الابتزاز منتشرة بشكل ملحوظ في العراق.

ووفرت شبكات التواصل الاجتماعي لبعض النساء العراقيات حرية غير مسبوقة في التعبير عن آرائهن ومنحتهن مساحة واسعة لمشاركة أفكارهن مع المجتمع؛ لكن بالنسبة لكثيرات، من الصعب التخلص من الأعراف الاجتماعية والسيطرة الذكورية على حياتهن؛ لذا دائمًا ما يبقين مجهولات على مواقع التواصل الاجتماعي خوفًا من عمليات الابتزاز الإلكتروني المتزايدة على نحو مطرد في العراق.

وأشارت إحصاءات صدرت عن البنك الدولي في 2018، إلى ارتفاع نسبة العراقيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت من 0.6% فقط في عام 2003 إلى 75%.

لكن بينما فتح الوصول إلى الإنترنت الباب واسعًا للشباب العراقيين على العالم، تواجه العديد من النساء قِيَم العنف والتفاوت بين الجنسين التي تسود داخل المجتمع العراقي في الواقع، منتشرة بنفس القوة على الإنترنت أيضًا.