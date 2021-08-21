محمد بن مسعود - الدمام - لتتابع 4 × 100 تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود. ويقام النهائي غدًا الأحد. الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-21 تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود. ويقام النهائي غدًا الأحد. 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 01:36 PM اخر تعديل 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 02:12 PM لتتابع 4 × 100 لتتابع 4 × 100 تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود. ويقام النهائي غدًا الأحد. ، الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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