، من خلال اتصال برئيس النادي.. وزير الرياضة يطمئن على لاعب الباطن "العلاوي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اتصالًا مع رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، من أجل الاطمئنان على اللاعب عبدالعزيز العلاوي، إثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمام أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما اطمأنّ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على صحة اللاعب العلاوي خلال اتصال هاتفي مع رئيس نادي الباطن.

وقد أثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب عبدالعزيز علاوي بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الباطن وأبها، نقل على إثرها لمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين تعرض اللاعب لكدمة قوية في الوجه.

وكان الباطن حقّق أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس، أمام ضيفه أبها 2/1.