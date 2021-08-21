، "الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.