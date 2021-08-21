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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 02:01 PM
حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساءً"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
، "الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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