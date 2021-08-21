شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالله الخضيري: موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عبدالله الخضيري، اليوم السبت، أن موعد دخول "نجم سهيل" 23 أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن معه يدخل برج السنبلة.

وقال عبدالله الخضيري، أن نجم سهيل نجم يشرق ما بين الجنوب والشرق من درجة 157 تقريبًا، فيما الآن يشاهد الناس نجم يسمى "المحلب" وهو يشرق من الغرب للجنوب، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية".

وأشار" الخضيري" إلى أن من المؤشرات التي يتحدث عنها الناس أن السحب إذا غربت في جهة شمال جنوب أفريقيا فهناك احتمال لهطول أمطار غزيرة في هذا الموسم.