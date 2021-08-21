الأحوال المدنية: المخالفات المرورية لا تمنع تجديد بطاقة الهوية

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التذكير بأنَّ المخالفات المرورية لا تمنع من القيام بأي إجراء في الأحوال المدنية، ومن ضمنها تجديد بطاقة الهوية.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «وجود مخالفات مرورية لا يمنع تنفيذ أي إجراءات لك في الأحوال المدنية».

وقال المواطن في استفساره: هل أستطيع تجديد بطاقة الهوية وعلى مخالفات مرورية؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنَّ تغيير الصورة في بطاقة الهوية يتم عند تغيير الملامح واختلافها عن الواقع.

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