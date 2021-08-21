63 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و97.4% نسبة التعافي في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 63 مليون جرعة، وأنَّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.4%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإنَّ إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ ((2,459,103، وإجمالي حالات التعافي بلغ ((2,400,389، وإجمالي حالات الوفاة بلغ ((18,879 حالة.

وأشار المركز إلى أنَّ عدد اللقاحات المعطاة بلغ (63,177,795) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 97.4%.

يذكر أن عدد اللقاحات المعطاة بالسعودية عبر 587 مركزًا بجميع المناطق، تجاوزت 33.5 مليون جرعة حتى اليوم السبت، وفقا لقناة الإخبارية.

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