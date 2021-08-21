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الصحة: إعطاء 33.5 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس في المملكة، 33.5 مليون جرعة معطاة حتى الآن، بمعدل 96 شخصًا تلقوا التطعيم من بين كل 100 شخص. (وفقًا للإخبارية).

ويتم إعطاء جرعات لقاح كورونا عبر أكثر من 587 مركزًا في جميع مناطق ومحافظات .

كانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع.

وأضافت أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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