صندوق هدف: 8 شروط للحصول على دعم النقل الموجه

الرياض - محمد عبدالله - أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 4 خطوات للتسجيل في برنامج النقل الموجه عبر منصة العمل الحر، ونحو 8 شروط للحصول على الدعم المالي الذي يوفره البرنامج.

وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن المدة الزمنية لبرنامج النقل الموجه تستمر 24 شهراً ميلاديًا.

ويقدم برنامج النقل الموجه دعمًا شهريًا للمستفيدين يصل إلى 2400 ريال شهريًا، كما يقدم دعمًا تحفيزيًا بـ3000 ريال كل 6 أشهر للعاملين في النشاط، وفقا لصندوق هدف.

شروط الاشتراك في برنامج النقل الموجه

وأكَّد صندوق «هدف» عبر منصة العمل الحر أن شروط الاشتراك في برنامج النقل الموجه تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والعمر من 20 الى 60 سنة، وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

وكذلك أن لا يكون طالبا أو متقاعدا، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وغير مستفيد حالي من برامج دعم الصندوق، والتسجيل في تطبيقات توجيه المركبات، وإصدار وثيقة العمل الحر، وفقا لصندوق هدف.

خطوات التسجيل في برنامج النقل الموجه

خطوات التسجيل في برنامج النقل الموجه تبدأ بالتسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة، ثم إكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

ومن ثمَّ التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم، والبدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات، وفقا لصندوق هدف.

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