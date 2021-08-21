الجوازات السعودية: 10 معلومات مهمة عن جواز السفر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للجوازات آلية إصدار جواز السفر وتجديده، مشيرة إلى مدة صلاحيته ومدى إمكانية السفر الداخلي بدون جواز سفر والطريقة المثالية للتعامل مع فقدان جواز السفر وطريقة تغيير الصورة فيه.

أوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.

إصدار وتجديد جواز السفر

وكانت منصة أبشر أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر».

ولمن بلغ 15 عامًا فأقل، فإنَّ هناك عشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من إدارات ومكاتب الجوازات، منها تسديد رسوم تجديد إصدار الجواز آليًا (300) ريال لمدة خمس سنوات فقط.

وأيضًا، الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني، حجز موعد إلكتروني، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًا، وإرفاق صورتين مقاس 4X6 حديثتي التصوير بخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب، ويشترط أن تكون بالزِّيّ السعودي لمن هم فوق (15) سنة، وفقًا للجوازات السعودية.

ومن ضمن المتطلبات، حضور ولي الأمر لمن أعمارهم (15) فأقلّ أو من لديه تفويض إلكتروني من ولي الأمر باستقبال الطلب، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وسجِلّ الأسرة الأصل وصور منهما، وتواجد المواطن المستفيد داخل المملكة «أما من كان خارج المملكة فيتمّ تجديد جوازه عن طريق ممثليات المملكة في الخارج.

وكذلك أن يكون المستفيد على قيد الحياة، وإحضار جواز السفر السابق عند التجديد، وفيما يتعلق بالنساء والقُصّر السعوديين المتوفى ولي أمرهم، وكل ما يتعلق بأمور سفرهم يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

ويلزم مراجعة ولي أمر صاحب الطلب أو من ينوب عنه نظامًا (تفويض إلكتروني– وكالة شرعية) من إدارة الجوازات أو البريد للنساء أو الأبناء لمن هم دون سن (15) عامًا على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر، ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.​

مدة صلاحية جواز السفر

وقالت الجوازات السعودية عبر «تويتر»: «بإمكان مَن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر، اختيار مدة صلاحية جواز السفر لتكون 5 أو 10 سنوات عند إصدار أو تجديد جواز السفر»

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي أنه يجب الحرص على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

طريقة تغيير الصورة في جواز السفر

في السياق ذاته، أوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الصورة الموثقة في النظام الآلي.

وأضافت الجوازات السعودية أن في حال الرغبة في تغيير الصورة، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في السجل المدني للمستفيد.

فقدان جواز السفر

بينما قالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي بخصوص التصرف المثالي عند فقدان جواز السفر: «عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج».

في حين أكدت الجوازات السعودية أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: «بفقدانه أو إتلافه أو رهنه»، لافتة إلى أن «من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني».

السفر الداخلي بدون جواز سفر

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن إمكانية السفر على الرحلات الداخلية بجواز سفر منتهي الصلاحية، قائلة عبر «تويتر»: «من متطلبات السفر للرحلات الداخلية إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل بطاقة العائلة، كما يمكن قبول الهوية الرقمية الموجودة في تطبيق أبشر أفراد في حال عدم وجود الهوية الوطنية لدى المسافر ويجب أن تكون سارية الصلاحية».

وكانت الجوازات السعودية أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن السفر خارج المملكة يتطلب أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.

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