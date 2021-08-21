الحيزان: موجة حارة بدءًا من اليوم تستمر 10 أيام

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا حارًا إجمالًا وسط نهار اليوم السبت، معتدلًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، مشيرًا إلى موجة حارة بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح متوسطة الحركة بالمجمل تنشط بعد ظهيرة اليوم، على الغربية، وفرص هطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة وحتى جنوب منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أنَّ موجة حر قادمة مُتدرجة الارتفاع، تشمل بلاد الشام والرافدين وشبه الجزيرة العربية، بدايتها من اليوم السبت (٢١ أغسطس ٢٠٢١م) وتستمر لمدة عشرة أيام قادمة.

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