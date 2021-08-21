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السعودية تدخل مجال تصنيع الدرون بـ«حارس الأجواء»

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة للصناعات  العسكرية) توقيع اتفاقية لصنع طائرة بدون طيار (درون) « Sky Guard/ حارس الأجواء».

وذكرت الشركة -عبر تويتر- أنه تعزيزاً للقدرات الدفاعية الوطنية وبإمكانات محلية، قامت الشركة ويمثلها الرئيس التنفيذي م. زياد المسلم، بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة لتصنيع طائرة (حارس الأجواء) مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ويمثلها د.سامي الحميدي المدير العام للمركز.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى بناء قطاع صناعات عسكرية وأمنية موثوق ومستدام، وتحقيق الأهداف الوطنية في توطين 50 بالمائة من تصنيع النظم والتقينات العسكرية والدفاعية.

يشار إلى أن طائرة حارس الأجواء مصممة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، ويمكن أن تحلق على ارتفاع (18000) قدم كحد أقصى، كما يمكن تزويدها بكاميرات عالية الدقة، وأنظمة الحرب الإلكترونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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