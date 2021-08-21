، مشاجرة توقع بطل فيلم "ذيب" في قبضة الأمن الأردني ،

محمد بن مسعود - الدمام - والده ناشد مدير الأمن العام الإفراج عنه: لا علاقة له بالأمر

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أول أمس، الفنان جاسر عيد، بطل فيلم "ذيب"، في منطقة وادي رم، بسبب مشاجرة.

وبحسب وكالة "عمون" الإخبارية؛ قال مصدر أمني: إنه ألقي القبض على عدد من الأشخاص إثر شكوى بإلحاق أضرار مادية بممتلكات أحد الأشخاص في منطقة وادي رم، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة القضية على القضاء.

وناشد والد الفنان مدير الأمن العام الإفراج عن ابنه، موضحًا أنه لا علاقة له بالأمر.

يُذكر أن "ذيب" فيلم دراما وإثارة أردني صدر عام 2014 من تأليف وإخراج ناجي أبو نوار، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لسنة 2016 عن أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتى من البدو يدعى "ذيب" خلال الحرب العالمية الأولى في مطلع الثورة العربية الكبرى ضد حكم الإمبراطورية العثمانية.

وحقق الفيلم نقلة نوعية في السينما الأردنية بوصفه أول فيلم روائي طويل يحقق ما يشبه المعجزة الفنية بوصوله مباشـرة إلى ترشيحات الأوسكار، وهو ما يعتبره النقّاد نقطة تحوُّل كبـرى في السينما الأردنيّة تحديدًا، التي لم يصـل أي فيلم منها إلى الأوسكار من قبل.