، بيع أكثر من طن عسل خلال 10 أيام بمهرجانه الدولي في الباحة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام العشرة الماضية من مهرجان العسل الدولي 13، أكثر من طن من العسل، وذلك بمثلث الشفا بمنطقة الباحة.
وتراوحت أسعار العسل بين 300 و1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً، ثم عسل الطلح، ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض أدوات تربية النحل ومستلزماتها.
ونوّه النحال يحيى بن طيران؛ أن عسل الباحة من أجود أنواع العسل، خاصة إذا كان بعيداً عن أماكن وجود الإنسان، ويوضح أن للنحل قدرة كبيرة على الطيران بحثاً عن الرحيق أينما كان.
وذكر أن العسل أنواع إلا أن الناس يفضلون السدر لحلاوة مذاقه، وعسل المجرى الذي يعد من أفخر أنواع العسل ويقدم في المناسبات المهمة، نظراً للونه الأبيض المميز وندرته، حيث يستخرج من بعض الأشجار النادرة التي تزهر مرة في السنة، وهو نادر جداً على مستوى المملكة، ويظهر في منطقة محدودة، مثل تهامة عسير ومنطقة الباحة، كما سجّل عسل السدر حضوراً لافتاً وطلباً من قِبل مرتادي المهرجان وزوّاره.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 12:45 PM
عسل السدر سجّل حضوراً لافتاً وطلباً من قِبل المرتادين والزوّاربيع أكثر من طن عسل خلال 10 أيام بمهرجانه الدولي في الباحة
بلغت كمية مبيعات العسل خلال الأيام العشرة الماضية من مهرجان العسل الدولي 13، أكثر من طن من العسل، وذلك بمثلث الشفا بمنطقة الباحة.
وتراوحت أسعار العسل بين 300 و1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً، ثم عسل الطلح، ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض أدوات تربية النحل ومستلزماتها.
ونوّه النحال يحيى بن طيران؛ أن عسل الباحة من أجود أنواع العسل، خاصة إذا كان بعيداً عن أماكن وجود الإنسان، ويوضح أن للنحل قدرة كبيرة على الطيران بحثاً عن الرحيق أينما كان.
وذكر أن العسل أنواع إلا أن الناس يفضلون السدر لحلاوة مذاقه، وعسل المجرى الذي يعد من أفخر أنواع العسل ويقدم في المناسبات المهمة، نظراً للونه الأبيض المميز وندرته، حيث يستخرج من بعض الأشجار النادرة التي تزهر مرة في السنة، وهو نادر جداً على مستوى المملكة، ويظهر في منطقة محدودة، مثل تهامة عسير ومنطقة الباحة، كما سجّل عسل السدر حضوراً لافتاً وطلباً من قِبل مرتادي المهرجان وزوّاره.
، بيع أكثر من طن عسل خلال 10 أيام بمهرجانه الدولي في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بيع أكثر من طن عسل خلال 10 أيام بمهرجانه الدولي في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.