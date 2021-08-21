محمد بن مسعود - الدمام - ‏‏‏بينها السمنة وآلام المفاصل والبطن والقدم وتضخم اللوز الشديد أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن هناك عدداً من العوامل يؤثر في النوم ويجعله متقطعاً وغير كافٍ. وأضاف النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن من ضمن هذه الأسباب تأتي السمنة في المقدمة، بجانب الألم الشديد في المفاصل، والبطن، والقدم، وتضخم البروستاتا وزيادة التبول، وتعاطي دواء BZD، وتضخم اللوز الشديد. 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 12:35 PM ‏‏‏بينها السمنة وآلام المفاصل والبطن والقدم وتضخم اللوز الشديد "النمر": هذه الأسباب تؤثر في النوم وتجعله متقطعاً وغير كافٍ "النمر": هذه الأسباب تؤثر في النوم وتجعله متقطعاً وغير كافٍ أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن هناك عدداً من العوامل يؤثر في النوم ويجعله متقطعاً وغير كافٍ. وأضاف النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن من ضمن هذه الأسباب تأتي السمنة في المقدمة، بجانب الألم الشديد في المفاصل، والبطن، والقدم، وتضخم البروستاتا وزيادة التبول، وتعاطي دواء BZD، وتضخم اللوز الشديد. الكلمات المفتاحية ، "النمر": هذه الأسباب تؤثر في النوم وتجعله متقطعاً وغير كافٍ ،

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