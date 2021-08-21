محمد بن مسعود - الدمام - إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا. وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً. رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-21 أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا. وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً. 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 11:22 AM إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا. وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً. ، رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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